Суд арестовал автомобиль бывшего директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на автомобиль бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на транспортное средство Малобродского — автомобиль Skoda Octavia. Решение было принято 11 ноября", — сказала Царева.

По ее словам, защита фигуранта обжаловала данное решение. Рассмотрение апелляции назначено на 11 декабря.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест.