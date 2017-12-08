В Крыму перевернулся пригородный автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Рейсовый автобус пригородного сообщения перевернулся в Симферопольском районе Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Авария произошла около полудня в районе села Каштановое. Пострадали семь пассажиров, их доставили в больницу. У них в основном диагностированы травмы конечностей и ушибы головного мозга. Детей среди пострадавших нет.

"Лег на бок автобус "ПАЗ", совершающий сообщение сел Симферопольского района с городом", — отметили в ГИБДД.

Причины ЧП выясняются.