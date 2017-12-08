В Петербурге завели дело после смерти мужчины, к которому не выехала скорая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по итогам прокурорской проверки в отношении фельдшеров скорой помощи, которые проигнорировали вызов к пациенту, скончавшемуся из-за того, что медицинская помощь не была оказана вовремя, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга в пятницу.

"Установлено, что в ночь с 15 на 16 ноября… двое фельдшеров станции скорой помощи при наличии соответствующих показаний к экстренной госпитализации местного жителя не организовали выезд бригады скорой помощи, несмотря на поступление на станцию 4 звонков жены петербуржца. Вся оказываемая помощь должностных лиц… свелась к рекомендации вызова утром участкового врача. Эти действия привели к смерти мужчины, поскольку медицинская помощь ему была оказана лишь спустя 10 часов после обращения", — говорится в сообщении надзорного ведомства по итогам проверки ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи № 4" в Пушкинском районе Петербурга.

Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего возбуждено уголовное дело по статье "халатность", информирует прокуратура, контролирующая ход расследования.