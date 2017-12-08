Поиски пропавшего под Иркутском вертолета прекратили из-за темноты

ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Поиски пропавшего в Иркутской области вертолета с помощью экипажа Ми-8 прекращены из-за наступления темноты, пока "Еврокоптер АС-350" не найден, сообщил РИА Новости дежурный Братской региональной поисково-спасательной базы.

Вертолет "Еврокоптер АС-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Вертолет Ми-8 Братской поисково-спасательной базы Росавиации более суток совершал облет предполагаемого местонахождения пропавших.

"Поиски с воздуха прекращены ввиду наступления темноты. Пока они не принесли результатов", — сообщил дежурный.

Предположительно вертолет совершил аварийную посадку между поселками Прибойный и Чистый. По словам главы поселковой администрации Прибойного, он вез продукты лесозаготовителям. На борту, кроме пилота, находился известный братский бизнесмен Егор Банщиков. Наземные группы продолжают поиски пропавших.