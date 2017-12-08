В Самарской области прокурора задержали за взятку

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Прокурора Безенчукского района Самарской области Андрея Павлова задержали за взятку, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

"Сегодня завершились ранее инициированные прокурором Самарской области Константином Букреевым мероприятия по изобличению нарушителя антикоррупционного законодательства — прокурора Безенчукского района Самарской области Андрея Павлова. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация, распространяемая в ряде источников о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.