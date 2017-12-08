На Кубани возбудили дело после смерти пациента в больнице

КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти пациента в больнице из-за несвоевременно оказанной ему медицинской помощи возбуждено в Крымском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Уголовное дело в связи со смертью пациента возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", пояснили в ведомстве.

По данным СК, 12 июня 37-летний житель Крымского района, вернувшись домой, пожаловался матери на головную боль и рассказал, что участвовал в драке и получил травмы. На следующий день в связи с ухудшением состояния здоровья сына женщина вызвала медиков, мужчину госпитализировали.

"В связи с допущенными дефектами при оказании медицинской помощи мужчине был установлен неверный диагноз "алкогольная интоксикация" и выбрана неправильная тактика лечения. 14 июня 2017 года пациент скончался в результате черепно-мозговой травмы", – говорится в сообщении.

Сейчас назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Действиям медработников, оказывавших медицинскую помощь потерпевшему, будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве.