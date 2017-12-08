В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с участием скорой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Два врача и пациент пострадали в пятницу в результате ДТП с участием машины скорой помощи, автомобиля "Лада Приора" и грузовика Volvo на 349 километре Новомосковского тракта в районе поселка Карасьеозерский Свердловской области, сообщает ГИБДД региона.

"Сегодня, 8 декабря, в 11.40 местного времени (9.40 мск) на 349 километре Новомосковского тракта в районе поселка Карасьеозерский из-за произошедших дорожно-транспортных происшествий машины при движении в сторону Екатеринбурга ехали с низкой скоростью. В потоке двигался автомобиль скорой помощи, который перевозил пациента в больницу. Сзади двигалась автомашина "Лада Приора", — говорится в сообщении.

Автоинспекция уточняет, что водитель "Лады" на скользкой проезжей части не справился с управлением и допустил столкновение со "скорой". Водитель "скорой" вышел из транспортного средства, чтобы обозначить место аварии, выставив знак аварийной остановки. В это время грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом и грузом массой 20 тонн, двигавшийся позади, на заснеженной дороге занесло, произошло столкновение с автомашиной скорой помощи. В результате ДТП пострадали два врача и пациент, характер полученных ими травм уточняется. Водители не пострадали.

В 50 метрах от места этой аварии произошло еще одно ДТП с участием автомашин Chery и "Газель". Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

"В Свердловской области продолжается снегопад и оттепель. Отметим, что на данный момент в области уже зарегистрировано более 30 ДТП с материальным ущербом, львиная доля из них — именно на автодорогах. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент несут патрулирование в усиленном режиме в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, также на наиболее аварийные участки обслуживающими организациями направлена спецтехника", — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция сообщает о необходимости максимально снижать скоростной режим, соблюдать дистанцию, по возможности, особенно неопытным водителям, избегать поездок.