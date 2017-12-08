Суд арестовал отца погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей

НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Суд по ходатайству следователя СК в пятницу арестовал отца шестерых детей, пять из которых погибли при пожаре в поселке Степной Новосибирской области, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

"В настоящее время Перфильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), он допрошен в качестве обвиняемого. 8 декабря в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

В минувший четверг в СК сообщали, что отец погибших детей Владимир Перфильев после пожара был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести, однако 6 декабря сбежал из нее. В итоге 7 декабря полицейские нашли мужчину в Искитиме и доставили к следователю. По информации некоторых СМИ, мужчина пытался уехать в Москву для участия в съемках ток-шоу. Расследование уголовного дела по факту гибели пятерых детей в результате пожара продолжается, отметили в Следственном управлении.

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В минувшую среду СК РФ сообщил о возбуждении после пожара второго уголовного дела по статье "халатность". По версии следствия, органы соцзащиты были заблаговременно уведомлены о сложившейся ситуации в семье, где умерла мать, а отец злоупотреблял спиртным, но не обеспечили защиту прав и законных интересов детей, не выявили угрозу их жизни и здоровью.