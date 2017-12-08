Глава Верховного суда России отказался комментировать дело Улюкаева

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев не стал комментировать уголовное дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении 2 миллионов долларов взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Я не буду комментировать, чтобы это не было расценено как давление на суд", — сказал он в пятницу, отвечая на вопросы журналистов в рамках празднования 25-летия арбитражный судов.

Лебедев подчеркнул, что не знает обстоятельства данного дела и доказательную базу следствия.

"Вопрос о значимости показаний и допроса свидетеля должна решать только председательствующий судья, а не глава Верховного суда", — напомнил он.

Лебедев не комментирует конкретные уголовные дела, поскольку в будущем на них может быть подана жалоба в кассационную инстанцию Верховного суда. Таким образом, могут возникнуть сомнения в беспристрастности суда, глава которого раньше уже высказал мнение по делу.