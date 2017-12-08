В Якутии трое мужчин пойдут под суд за жестокую расправу над медведем

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту жестокого убийства медведя в Якутии, дело против трех обвиняемых в преступлении мужчин передано в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В декабре 2016 года в интернете появилось видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями "Урал". Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Проверку по этому факту проводили полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, все подозреваемые в жестоком обращении с медведем установлены.

"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства) по факту незаконной добычи хищного зверя на территории Булунского района Якутии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые, которые после расправы над медведем погрузили тушу животного в машину, доставили в лагерь и, разделав, употребили в пищу, признали вину в полном объеме и возместили причиненный ущерб.