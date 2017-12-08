Суд проверит законность заочного ареста экс-помощника главы Росимущества

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мосгорсуд 11 декабря рассмотрит жалобу на заочный арест бывшего помощника главы Росимущества Александра Нистратова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение о заочном аресте назначено на 11 декабря в 10:30", — сказали в суде.

Нистратову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он объявлен в розыск. Решение о его заочном аресте принял Тверской суд Москвы.

Ранее суд уже принимал решение о заочном аресте Нистратова. Как сообщила в пятницу газета "Коммерсант", в августе 2016 года бывшего помощника главы Росимущества объявили в федеральный и международный розыск, Тверской суд впервые санкционировал его заочный арест, но тогда адвокаты Нистратова добились его отмены в Верховном суде РФ.

Как пишет издание, Нистратов, по версии следствия, являлся организатором аферы по продаже по заведомо заниженной на 1 миллиард рублей стоимости комплекса зданий ОАО "Квант-Н". Из этого уголовного дела, по данным "Коммерсанта", уже были выделены материалы в отношении пяти предполагаемых подельников Нистратова, процесс по их делу сейчас идет в Останкинском суде Москвы. Сам Нистратов успел уехать в США, где недавно получил вид на жительство, проживает его семья и имеется недвижимость.