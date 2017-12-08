В Волгоградской области зафиксировали новую вспышку АЧС

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на территории Волгоградской области, сообщает Россельхознадзор.

Ранее Россельхознадзор уже неоднократно выявлял вспышки АЧС в этом регионе.

Так, 7 декабря в результате лабораторных исследований генетический материал вируса АЧС выявлен в пробах патологического материала от свиней, доставленных из свинокомплекса "Спецхоз" племзавод-колхоза имени Ленина, находящемся в Суровикинском районе Волгоградской области.

"В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции в соответствии с действующей инструкцией по предупреждению и ликвидации АЧС", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.