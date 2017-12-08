В Беслане ликвидировали завод по производству "Боярышника"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Завод по производству косметических лосьонов "Боярышник" демонтирован в североосетинском Беслане, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.
Завод по нелегальному производству спиртосодержащей продукции находился в Беслане на улице Цаликова. Основной продукцией предприятия являлись лосьоны "Боярышник", "Хлебный" и "Березовый" с содержанием этилового спирта не менее 75%. Отмечается, что продукция использовалась конечными потребителями в качестве суррогатов алкогольных напитков.
Факт нелегального производства спиртосодержащей продукции "АЛТ-Косметик" был установлен в июле 2016 года в ходе мероприятий, проведенных межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В России с 23 декабря прошлого года приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции. К этому привели массовые отравления людей в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник".