В Беслане ликвидировали завод по производству "Боярышника"

Емкости со спиртосодержащим средством с боярышником. Архивное фото

Емкости со спиртосодержащим средством с боярышником. Архивное фото

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Завод по производству косметических лосьонов "Боярышник" демонтирован в североосетинском Беслане, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

"С 28 ноября по 7 декабря представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому округу совместно с сотрудниками УФССП по РСО-Алания произведен демонтаж и вывоз на утилизацию основного технологического оборудования ООО "АЛТ-Косметик", используемого для нелегального производства косметических лосьонов "Боярышник", — говорится в сообщении.

Завод по нелегальному производству спиртосодержащей продукции находился в Беслане на улице Цаликова. Основной продукцией предприятия являлись лосьоны "Боярышник", "Хлебный" и "Березовый" с содержанием этилового спирта не менее 75%. Отмечается, что продукция использовалась конечными потребителями в качестве суррогатов алкогольных напитков.

Факт нелегального производства спиртосодержащей продукции "АЛТ-Косметик" был установлен в июле 2016 года в ходе мероприятий, проведенных межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В России с 23 декабря прошлого года приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции. К этому привели массовые отравления людей в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник".