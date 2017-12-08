В Москве двух женщин задержали за мошенничество с недвижимостью

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Полиция задержала двух женщин, которых подозревают в мошенничестве с недвижимостью в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Западному административному округу Москвы задержаны подозреваемые в совершении мошенничества в особо крупном размере при покупке недвижимости", — рассказала она.

Установлено, что две женщины представлялись сотрудницами одной из крупных строительных компаний и предлагали приобрести жилые и нежилые помещения в строящихся объектах по заниженным ценам. При знакомстве с потерпевшими они представлялись риэлтером и бухгалтером компании и после заключения сделки получали от 4 до 50 миллионов рублей. Полученными средствами женщины распоряжались по собственному усмотрению.

По предварительным данным, ущерб от их деятельности превысил 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", одна из женщин заключена под стражу, вторая находится под домашним арестом.