СК России возбудил дело из-за нового обстрела Донецка силовиками

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело из-за нового обстрела Донецка украинскими силовиками, в ходе которого пострадал мирный житель, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Как отметила Петренко, 5 декабря года примерно в 10 часов по местному времени, военнослужащие ВС Украины и Национальной гвардии, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, по объектам гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. В результате обстрела ранение получил мирный житель.
Петренко сообщила, что, как полагает следствие, украинские военнослужащие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к ней.