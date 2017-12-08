В центре Ростова-на-Дону столкнулись две машины, пять человек пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек доставлены в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в центре Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

"Авария произошла в четверг в 21.35 мск на пересечении Ворошиловского проспекта и Красноармейской улицы.

"Водитель BMW 1989 года рождения при запрещенном повороте налево столкнулась с Hyundai под управлением водителя 1996 года рождения", — сказал собеседник агентства.

В результате ДТП травмы получили и были доставлены в больницу водитель и три пассажира BMW, а также водитель и пассажир автомобиля Hyundai. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.