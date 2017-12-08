В Иркутской области проводят проверку после происшествия с вертолетом

ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту авиационного происшествия с вертолетом "Еврокоптер АС-350" в Братском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по сообщению об авиационном происшествии с вертолетом "Еврокоптер АС-350" в Братском районе Иркутской области", — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.
По имеющимся у пресс-службы данным, вертолет вылетел 7 декабря в 12.38 по местному времени (07.37 мск) по маршруту город Братск – поселок Чистый Братского района. На борту воздушного судна находились 2 человека: командир и пассажир. По неподтвержденной информации, вертолет совершил вынужденную посадку между поселками Прибойный и Чистый Братского района Иркутской области.
В последний раз авиапроисшествие с частным вертолетом произошло в Иркутской области 25 июля 2016 года в Усть-Удинском районе. Легкомоторный вертолет, которым управлял 32-летний братчанин, во время приземления для дозаправки из-за пыльного вихря в условиях плохой видимости врезался в трактор-трелевочник. Пассажир и пилот получили серьезные травмы.