Вторая за сутки угроза взрыва в детсаду на юге Москвы не подтвердилась

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вторая за сутки угроза взрыва в детском саду "Олимп" на юге Москвы после анонимных звонков о "минировании" не подтвердилась, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

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Ранее сообщалось, что неизвестные по телефону сообщили об угрозе взрыва в детском саду "Олимп" по адресу: ул. Болотниковская, дом 2, корп. 2. Звонки поступили в четверг и в пятницу. По результатам проверки в четверг угроза взрыва не подтвердилась.

"Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.