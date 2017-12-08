Детский сад на юге Москвы "заминировали" второй раз за сутки

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (371)

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Неизвестные второй раз за сутки "заминировали" детский сад "Олимп" на юге Москвы, правоохранители проверяют все помещения здания, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

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Накануне сообщалось, что неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в детском саду "Олимп" по адресу: ул. Болотниковская, дом 2, корп. 2. По результатам проверки угроза взрыва не подтвердилась.

"После угрозы взрыва в детском саду "Олимп" на улице Болотниковская проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.