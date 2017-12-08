В Чите подозреваемого во взяточничестве экс-министра оставили в СИЗО

КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Суд в Чите оставил без изменений меру пресечения бывшему министру здравоохранения Забайкальского края Михаилу Лазуткину, обвиняемому в получении по предварительному сговору крупных взяток, сообщила РИА Новости представитель пресс-секретарь краевого суда Виктория Михайлюк.

Ранее СК сообщил, что Лазуткин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

"Забайкальский краевой суд оставил без изменения… меру пресечения в отношении экс-министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина, который обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Он останется под стражей до 27 января 2018 года", — сказала Михайлюк.

Она добавила, что апелляционную жалобу подал адвокат обвиняемого, который просил суд изменить меру пресечения Лазуткину на домашний арест, ссылаясь на то, что экс-министр имеет заболевания, которые препятствует ему находиться под стражей и не представлено доказательств в обоснование ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд не согласился с указанными доводами.

По данным СК, Лазуткин, занимая должность министра здравоохранения Забайкалья, "использовал свои должностные полномочия для собственного незаконного обогащения". По данным СК, экс-министр совместно с директором государственного казенного учреждения "Центр материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края" за взятки обеспечивал победу фирм в аукционах на поставку медтехники в учреждения края. Таким образом, по заявлению следствия, за два года чиновники получили в качестве взяток около 16 миллионов рублей.