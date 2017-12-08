В Кемерово отстегнувший страховку рабочий разбился при чистке снега с крыши

КЕМЕРОВО, 8 дек — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту падения мужчины с крыши многоэтажного здания, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл в четверг в Центральном районе Кемерова. Рабочий упал с крыши 5-этажного жилого дома и от полученных травм скончался в больнице.

"По предварительным данным, 30-летний рабочий в составе бригады на крыше жилого дома выполнял работы по уборке снега и подготовки кровли к ремонтным работам. Все были в страховочных поясах. Мужчина снял пояс и решил попасть на чердак дома через так называемое слуховое окно. Потеряв равновесие, он сорвался и упал вниз", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, другие рабочие, которые находились рядом, вызвали скорую помощь, врачи боролись за его жизнь, однако через несколько часов он умер. Следователи опрашивают очевидцев, бригадира и руководителя организации.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, были ли нарушены правила техники безопасности при ведении работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в ведомстве.