В Приморье иностранец предстал перед судом за хранение в банках лап медведя

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Иностранец предстанет перед судом в Приморье по обвинению в незаконном хранении костей краснокнижного амурского тигра и лап медведя, сообщает краевое УМВД РФ.

По данным полиции, обвиняемый получил части костей тигра в спиртовом растворе и хранил их в кафе. В апреле 2017 года обвиняемый — 31-летний мужчина — задержан сотрудниками полиции.

"Изъят 51 фрагмент костей черепа амурского тигра. Также в морозильной камере обнаружены 20 лап медведя и сушеные особи трепанга… Задержанный дал признательные показания, пояснив, что содержимое банки с заспиртованными останками краснокнижного тигра использовал в китайской традиционной медицине", — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.