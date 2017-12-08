На Камчатке родители заражённых стафилококком детей получат компенсацию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек – РИА Новости. Шесть миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда получат семьи, чьи дети были заражены стафилококком в родильном отделении Елизовской районной больницы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"В сентябре 2017 года Елизовский районный суд, с учетом заключения прокурора, участвующего в деле, удовлетворил заявленные требования и субсидиарно взыскал с учреждения и краевого Минздрава компенсацию морального вреда в пользу каждой из мам в размере 500 тысяч рублей и каждого ребенка — по миллиону рублей. Суд первой инстанции также постановил взыскать с Елизовской больницы штраф за несоблюдение досудебного порядка выплаты компенсаций", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, ответчик, не согласившись с данным решением, обжаловал его в вышестоящей судебной инстанции. Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу медучреждения и оставил решение о взыскании компенсации морального вреда без изменения.