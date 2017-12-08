Генпрокурор рассказал об увольнении главы "Российских сетей вещания"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал, что гендиректор ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) был уволен из-за сокрытия сведений о владении недвижимостью в США и наличии счетов за границей.

"В этом году по результатам рассмотрения представления Генеральной прокуратуры, внесенного руководителю Федерального агентства связи, уволен в связи с утратой доверия генеральный директор ФГУП "Российские сети вещания и оповещения". Чиновник скрыл сведения о том, что у него в собственности объекты недвижимости в США, а также счета за границей", — сказал Чайка в интервью газете " Коммерсант ".

По словам Чайки, почти 1,5 тысячи коррупционеров были уволены в связи с утратой доверия за последние несколько лет.

"Должностные лица по инициативе прокуроров из года в год увольняется все чаще. Если в прошлом году в связи с утратой доверия уволено около 400 чиновников, то за девять месяцев текущего года — уже 926 человек", — уточнил он.

Уже в начале следующего года в России должен появиться публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, добавил генпрокурор. По его мнению, нежелание попасть в этот список станет дополнительной мотивацией для соблюдения законов.