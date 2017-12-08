Чайка рассказал, как тратились незаконно полученные деньги Захарченко

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Люди из близкого окружения полковника Дмитрия Захарченко купили себе квартиры и дорогостоящее имущество на его незаконно добытые деньги, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, в рамках расследования "установлен круг лиц, которые способствовали совершению коррупционных преступлений Захарченко".

"Эти люди, не имея соответствующего дохода, вдруг становились обладателями квартир и иного дорогостоящего имущества в период знакомства и активного общения с полковником. Установлены факты того, что эти третьи лица, которые якобы неправомерно, по версии защиты, привлечены как соответчики по иску, предоставляли Захарченко свои персональные данные для оформления документов. Прокурор доказал в суде, что все приобретенное близким кругом лиц Захарченко на самом деле куплено на деньги, добытые им незаконным путем", — сказал Чайка.

По словам Чайки, прокурор в суде по делу Захарченко действовал строго по закону, и никакого прецедента в системе сбора и предъявления доказательств в данном процессе не было.

"У прокуратуры есть все основания вменять бывшему сотруднику полиции нарушение антикоррупционного законодательства, а именно получение дохода из незаконных источников, нарушение норм декларационной кампании, конфликт личных интересов Захарченко с интересами его службы и общества", — заявил Генпрокурор.