Продюсер офиса RT Arabic пострадал во время разгона митинга в Рамалле

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Во время протестов в Палестине пострадал продюсер телеканала RT Амжад Шахин, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Наш продюсер пострадал от газа во время разгона митинга в Рамалле. Скорейшего выздоровления ему", — написала она.

Съемочная группа вместе с Шахином оказалась в зоне действия слезоточивого газа, который распылили израильские военные для разгона протестующих, жгущих покрышки. Продюсер чуть не потерял сознание, его отправили в больницу на скорой.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что десятки палестинцев пострадали от слезоточивого газа в Хевроне, Вифлееме и других городах на Западном берегу реки Иордан. Военные также применяют резиновые пули и звуковые гранаты на демонстрациях против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

В знак протеста против решения Вашингтона палестинские власти на Западном берегу Иордана объявили четверг днем всеобщей забастовки. Глава исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к третьей интифаде — восстанию против Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.