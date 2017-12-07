Жена полковника МВД Мазура предложила суду залог в миллион рублей

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Супруга замначальника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД полковника Олега Мазура, второго фигуранта дела о хищениях на 90 миллионов рублей, предложила суду залог в 1 миллион рублей на слушаниях в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.

"Она готова внести на депозит суда залог в размере 1 миллиона рублей", — сказал адвокат полковника, приобщив документы, подтверждающие наличие указанной сумму на счете супруги. Адвокат также отметил, что другой родственник готов внести залог в размере иной суммы, установленной судом.

Следствие считает, что группу расхитителей сколотил лично генерал-лейтенант Петр Гришин, начальник ЭКЦ. Аферисты "мошенническим путем похитили бюджетные деньги, завышая стоимость приобретаемого у подконтрольных фирм криминалистического оборудования", утверждает следователь. По словам адвоката, Мазуру вменяется ущерб на 31 миллион рублей, тогда как общий ущерб по трем эпизодам превышает 90 миллионов. Мазур своей вины не признал.