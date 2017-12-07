МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Следствие продолжает поиск соучастников полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого следствие обвиняет в нескольких эпизодах коррупционных преступлений, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

"Сейчас продолжаются следственные и оперативно-технические мероприятия, направленные на установление иных соучастников Захарченко", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Глава СК отметил, что на данный момент речь идет о четырех эпизодах получения взяток Захарченко от предпринимателей за "совершение действий по службе в пользу взяткодателей и общее покровительство. В том числе сопряженных с вымогательством".

Отвечая на вопрос, как Захарченко позиционировал себя в обществе до задержания, Бастрыкин рассказал, что он вел себя "как человек, которому есть что скрывать". "Старался не афишировать свой достаток, пользуясь, например, относительно недорогим автомобилем или оформляя имущество на других лиц. При этом в ходе следствия мы установили эти средства и имущество и наложили на них арест", — рассказал председатель СК.