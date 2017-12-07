Бастрыкин обвинил полковника Захарченко в "изощренном" стиле коррупции

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Полковник Дмитрий Захарченко никогда не требовал незаконное вознаграждение, но создавал предпринимателям такие невыносимые условия, что они сами вынуждены были давать взятки, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

"Подчеркну, что напрямую он никогда не требовал незаконное вознаграждение, а делал это завуалированно и изощренно — создавал для предпринимателей такие невыносимые условия, когда они сами вынуждены были давать взятки", – сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Говоря о самом расследовании, Бастрыкин констатировал, что на данный момент речь идет о четырех эпизодах получения взяток Захарченко от предпринимателей за совершение действий по службе в пользу взяткодателей и общее покровительство, в том числе, сопряженных с вымогательством.