В Мурманской области задержали полицейского по подозрению в убийстве

МУРМАНСК, 7 дек — РИА Новости. Следователи в Мурманской области задержали сотрудника полиции по подозрению в убийстве, сообщили журналистам в региональном СУСК РФ.

Тело мужчины 1960 года рождения с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 4 декабря на берегу озера Комсомольское в городе Мончегорске Мурманской области.

"В рамках уголовного дела, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан мужчина, являющийся действующим сотрудником полиции, подозреваемый в совершении указанного преступления", — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время следователь СК обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертиз, добавили в следственном управлении.