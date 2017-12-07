В Уфе во время спортивных занятий футбольные ворота упали на двух детей

УФА, 7 дек – РИА Новости. Футбольные ворота упали на двух маленьких детей в спортивном комплексе Уфы во время занятий, пострадавшие с травмами головы госпитализированы, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Башкирии.

По данным следствия, инцидент произошел в зале спорткомплекса Башкирского государственного педагогического университета в Уфе.

"Группа мальчиков четырех-пяти лет занимались в зале аэробикой, на двух детей неожиданно во время занятий упали металлические футбольные ворота. Мальчики получили травмы головы, они госпитализированы", — сообщает следствие.

Следователи начали проверку по факту происшествия. "Будет назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинские и технические", — говорится в сообщении СК.

К проверке присоединилась и башкирская прокуратура. "В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса в части обеспечения условий безопасного пребывания учащихся", — отметили в надзорном органе.