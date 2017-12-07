Пьяный дебошир не пустил фельдшера к пациенту, который позже скончался

УФА, 7 дек – РИА Новости. Нетрезвый хулиган в Уфе не пускал фельдшера скорой помощи к больному мужчине, который скончался, не дождавшись медика, сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Башкортостану Светлана Абрамова.

Инцидент произошел 7 декабря утром в Кировском районе Уфы.

"Жителю города вызвали бригаду скорой помощи в связи с плохим самочувствием. Нетрезвый сосед пациента учинил в подъезде конфликт с фельдшером, препятствуя его проходу к больному. В результате чего врач не смог оказать медицинскую помощь, и мужчина скончался", — говорится в сообщении Абрамовой.

Следователи начали проверку, ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства смерти мужчины.