Грузовик с 20 тоннами горбуши пропал по дороге из Подмосковья в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства пропажи грузовика с 20 тоннами горбуши, следовавшего из Московской области в Санкт-Петербург, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Шестого декабря в полицию поступило заявление от представителя коммерческого предприятия о том, что во время грузоперевозки из деревни Селятино Московской области на склады в Петербурге на Якорной улице пропала фура с грузом (20 тонн горбуши). Стоимость груза составляет около 3,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По словам представителя фирмы, водитель грузовика перестал выходить с ним на связь после сообщения о поломке автомобиля 1 декабря, отметили в ГУМВД.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, дополняется в сообщении.