В Саранске водитель протаранил стену дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Водитель легковушки в Саранске не справился с управлением автомобиля, съехал с проезжей части, протаранил жилой дом и погиб, двое пассажиров госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Происшествие произошло утром в четверг на проспекте "70 лет Октября".

"Водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-21099", совершил наезд на ограждение проезжей части дороги, бордюрный камень, после чего совершил наезд на жилой дом. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия… Двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы", — говорится в сообщении ведомства.

В социальных сетях очевидцы пишут, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В Госавтоинспекции РИА Новости это не подтвердили, пояснив, что причиной происшествия мог стать и приступ эпилепсии у водителя. По данным представителя ведомства, точную причину покажут результаты экспертизы, которая продлится сутки. Состояние пострадавших сейчас уточняется.

В Госавтоинспекции также сообщили, что место ДТП не является аварийным, однако на этом месте отсутствует горизонтальная разметка проезжей части. По факту ДТП проводится проверка.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что стену этого дома автомобилисты разрушают не первый раз. По словам хозяина дома, якобы год назад в его жилище уже врезался автомобиль, после чего установили дорожное ограждение.