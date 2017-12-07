Под Смоленском девятилетний мальчик вынес из огня младших братьев и сестру

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Девятилетний житель Смоленской области вынес из горящего дома двух младших братьев и сестру, мать детей погибла, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону в четверг.

По данным СК, пожар в частном доме в городе Вязьма произошел около 10.00 мск четверга. При пожаре погибла женщина.

"Предварительно установлено, что погибшая 1987 года рождения проживала по указанному адресу совместно с четырьмя малолетними детьми возраста от девяти месяцев до девяти лет. В момент пожара женщина и дети находились дома. Старший девятилетний мальчик проявил настоящий героизм, он вынес и спас из горящего дома своих двоих братьев и сестру", — говорится в сообщении.

Во время пожара мимо дома проезжал старший следователь межрайонного следственного отдела регионального СУСК, добавили в ведомстве.

"Увидев на крыльце раздетых малолетних детей, незамедлительно оказал им помощь, посадил в автомашину, и, узнав, что мать детей находится в доме, совместно с местным жителем попытались ее спасти и зашли внутрь. Однако из-за сильного задымления осмотреть полностью дом не удалось", — уточняет следственное управление.

Следователь дождался приезда скорой помощи и передал детей врачам, дополняется в сообщении.

По факту пожара следователи проводят проверку. "Проводится детальный и тщательный осмотр дома, опрашиваются свидетели и очевидцы, будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и причины смерти погибшей", — отметили в СК.