В Петербурге автомобиль провалился под землю из-за разрыва теплопровода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Легковой автомобиль в Петербурге частично ушел под землю в месте разрыва трубопровода горячей воды диаметром 700 мм, сообщил РИА Новости представитель АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
"В зоне ЧП находился легковой автомобиль, передняя часть которого ушла под землю. К счастью, внутри автомобиля в этот момент не было водителя", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя компании, в настоящий момент все технологические службы работают на месте, идет локализация ЧП и обеспечение мер безопасности. Авария не повлияла на отопление и горячее водоснабжение, отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что во вторник произошло технологическое нарушение на тепломагистрали диаметром 800 миллиметров на пересечении Будапештской улицы и проспекта Славы, горячая вода разлилась по проезжей части, было ограничено движение транспорта.
В Петербурге легковой автомобиль провалился в яму с кипятком— MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 7 декабря 2017 г.
Водитель жив, но пострадал
Жуть pic.twitter.com/mP4dt5iqGR