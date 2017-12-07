В Петербурге автомобиль провалился под землю из-за разрыва теплопровода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Легковой автомобиль в Петербурге частично ушел под землю в месте разрыва трубопровода горячей воды диаметром 700 мм, сообщил РИА Новости представитель АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

По словам собеседника агентства, сообщение об инциденте, который произошел по адресу проспект Славы, дом 30, поступило в 11.40 мск.

"В зоне ЧП находился легковой автомобиль, передняя часть которого ушла под землю. К счастью, внутри автомобиля в этот момент не было водителя", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя компании, в настоящий момент все технологические службы работают на месте, идет локализация ЧП и обеспечение мер безопасности. Авария не повлияла на отопление и горячее водоснабжение, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник произошло технологическое нарушение на тепломагистрали диаметром 800 миллиметров на пересечении Будапештской улицы и проспекта Славы, горячая вода разлилась по проезжей части, было ограничено движение транспорта.

В Петербурге легковой автомобиль провалился в яму с кипятком

Водитель жив, но пострадал



Жуть pic.twitter.com/mP4dt5iqGR — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 7 декабря 2017 г.

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