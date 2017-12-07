Под Владимиром столкнулись два грузовика

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся после столкновения с другим грузовиком на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области, пострадали два водителя, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 254-м километре вблизи населенного пункта Сенинские Дворики после столкновения двух грузовиков один из них опрокинулся с последующей разгерметизацией двух емкостей с аммиачными удобрениями", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оба пострадавших водителя госпитализированы в Ковровскую центральную районную больницу. Дорожные службы уже смыли разлившиеся удобрения, движение транспорта осуществляется по одной из двух полос.

Обстоятельства ДТП выясняются, добавил собеседник агентства.