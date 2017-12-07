Американский журналист заявил, что в Москве к нему домой приходила полиция

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американский журналист Майкл Бом, известный своим участием в различных российских политических телешоу, рассказал, как к нему домой в Москве приходили сотрудники полиции и паспортного стола и проверяли документы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве задержали Майкла Бома.

"Все в порядке. Не то, что полиция прямо "задержала" меня. Они приехали ко мне домой и проверили мои документы (визу, регистрацию, паспорт) — "стандартная проверка документов иностранцев", как мне объяснили. Потом попросили меня проехать с ними в отделение полиции, что я и сделал. Я же законопослушный. Всё обошлось без наручников или "фейсом об пол"", — написал в четверг на свой странице в Facebook Бом.

По словам журналиста, ему пришлось в отделении написать "объяснительную". "Хотя тоже странно: зачем "объяснительную" от меня, если не было нарушений с моей стороны?" — задался вопросом Бом. "Жалко времени, конечно (1.5 часа в целом). Но правило — есть правило", — добавил он.

"Странно только то, что приехали ко мне домой для проверки. Обычно на улице проверяют документы. Так и не объяснили, почему они решили осчастливить меня таким неожиданным домашним визитом. И они не объяснили мне, почему решили так целенаправленно проверить именно меня. В Москве десятки тысяч иностранцев — если не миллионы, если включить тех из Средней Азии — а меня вычислили. Ну ладно. Так бывает", — отметил журналист.

Бом шутливо предположил, что возможно пришедшие к нему "любители политических ток-шоу и просто хотели познакомиться лично".

"Пришли домой два человека из паспортного стола и двое полицейских. Многовато, на мой взгляд, но это их практика. Вели себя сотрудники, надо сказать, корректно и вежливо. Не думаю, что есть какая-то политическая составляющая в этом деле. Хотя один сотрудник пошутил, что "Вот, Майкл, за санкции против России тебе придется ответить!", но это явно было шуткой", — написал журналист.

"Одним словом, все мои документы в порядке, никаких нарушений не было. Всё ОК. Вперёд с эфирами", — заключил он.