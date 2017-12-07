На Кубани арестовали подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии

КРАСНОДАР, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве офицера Росгвардии арестован в Армавире, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по региону продолжает расследование уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Армавира, в результате которой были убиты трое мужчин, в том числе офицер Росгвардии.

В рамках расследования Мухтару Малсюгенову предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом.

Ранее сообщалось, что обвиняемый был задержан 5 декабря 2017 года в хуторе Раздольном Новокубанского района.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.