Хозяин медведя, убившего пенсионера под Воронежем, пойдет под суд

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Воронежские следователи завершили расследование и направили в суд дело разводившего животных индивидуального предпринимателя из Воронежской области, чей медведь убил пенсионера, сообщает Следственный комитет России.

В полицию 15 октября поступила информация о медведе в селе Семилуки на улице Ленина. Сбежавшее животное напало на 86-летнего мужчину, который скончался от полученных травм. Владелец медведя не смог усмирить его и был доставлен в больницу с разными травмами. Прибывшие на место сотрудники полиции застрелили животное.

"Следственным комитетом Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Семилукского района Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 48-летний индивидуальный предприниматель содержал и разводил животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Так, на дворовой территории своего дома по улице Щеголевых в селе Семилуки он обустроил помещения для содержания и выращивания разных животных, в том числе, медведя в вольере, представляющем собой металлический каркас со стенами в виде металлических арматур и прутьев с фасадной стороны и стен из досок.

На предварительном следствии обвиняемый частично признал себя виновным.

"Вместе с тем следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить мужчину… В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, выполнены иные следственные и процессуальные действия, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В связи с большим общественным резонансом расследование дела было взято на личный контроль председателем СК РФ.