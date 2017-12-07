Два человека погибли при столкновении грузовиков под Самарой

САМАРА, 7 дек — РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в столкновении грузовиков под Самарой, сообщает ГУМВД по региону.

"В результате аварии водитель и пассажир Volvo скончались, два других пассажира иномарки, в том числе четырёхлетний ребенок, а также водитель "Урала" бригадой "скорой помощи" с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Ребенку в настоящее время проводится операция", — говорится в сообщении.

ДТП произошло в четверг, около 5 часов утра, на 82 километре автодороги "Подъезд к г.Оренбург от М-5 "Урал". По предварительной информации полицейских, грузовой автомобиль "Урал" двигался со стороны Нефтегорска в сторону Самары. Как сообщает ГУМВД по региону, 36-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим большегрузом — автомобилем Volvo под управлением 28-летнего мужчины.

Сейчас движение транспорта на трассе частично восстановлено. По факту ДТП полицейские проводят проверку.