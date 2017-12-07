Суд вернул прокурору дело москвича, обвиняемого в нарушениях на митингах

Участники во время несанкционированной акции в Москве. Архивное фото

Участники во время несанкционированной акции в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Преображенский суд Москвы вернул прокурору дело 78-летнего пенсионера Владимира Ионова, обвиняемого в неоднократных нарушениях правил проведения митингов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"Уголовное дело возвращено прокурору", — сказала она.

Ионов стал вторым обвиняемым по статье 212.1 УК РФ (многочисленные нарушения правил проведения митингов, собраний и шествий). По этой же статье был осужден активист Ильдар Дадин, дело которого прекратили после решения Конституционного суда.

Ионов же не дождался приговора, скрылся от суда и уехал из России. С тех пор производство по делу было приостановлено.

По данным следствия, Ионов четыре раза привлекался к административной ответственности — ему вменяют нарушение порядка на четырех акциях протеста. Общая сумма штрафов по административным делам составила 320 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили после того, как Ионов принял участие в митинге около СИЗО "Матросская тишина".

Максимальная санкция статьи 212.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Адвокат ранее выражал мнение, что Ионова могут амнистировать.