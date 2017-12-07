В Госдуме не нашли взрывчатку после звонка о "минировании"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компетентные органы провели проверку зданий Госдумы в связи с анонимным звонком об угрозе взрыва, никаких подозрительных предметов не обнаружено, сообщили в управлении нижней палаты по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
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10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
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Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Государственной думы в центре Москвы.
"Компетентными органами проведена проверка зданий Госдумы в связи поступившим анонимным звонком о наличии подозрительного предмета. В результате проверки никаких подозрительных предметов не обнаружено", — сообщили в управлении ГД.