Житель Воронежа украл автомат с бахилами после неудачных попыток их купить

ВОРОНЕЖ, 7 дек — РИА Новости. Житель Воронежской области украл из больницы автомат для продажи бахил, в который несколько раз бросал монеты, но так и не получил ни одной пары, сообщает в четверг главное управление МВД по региону.

"Накануне в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение от охранников больницы. Неизвестный открыто похитил из медучреждения аппарат по продаже бахил в капсулах и скрылся с ним в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. Было видно, как мужчина покидал больницу с автоматом в руках. Изучив журнал посетителей, полицейские установили личность похитителя, им оказался 54-летний житель города Россошь, который работает бетонщиком в строительной организации.

"Очевидцы пояснили, что мужчина, следуя инструкции, опустил монету в автомат, однако тот не выдал капсулу с бахилами. Злоумышленник повторил попытку, но она также не увенчалась успехом. Тогда мужчина вырвал аппарат с креплений и унес его домой", — сообщает полиция.

Стражи порядка изъяли автомат и задержали похитителя. По данным ГУМВД, вскрыть его и забрать оттуда деньги мужчина не успел. Полиция возбудила дело по статье "грабеж", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.