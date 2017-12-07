Два жителя Тольятти пойдут под суд за обман 60 дольщиков

САМАРА, 7 дек — РИА Новости. Два жителя Тольятти предстанут перед судом по обвинению в обмане 60 дольщиков на 136 миллионов рублей, сообщила в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, 49-летний председатель одного из жилищно-строительных кооперативов заключил договоры купли-продажи паевых взносов с фирмами-однодневками, которые перепродали их индивидуальному предпринимателю. Представителем предпринимателя в указанных сделках выступала действующая по доверенности 44-летняя женщина.

Как отметили в МВД, злоумышленница заключала трехсторонние договоры с пайщиками жилищно-строительных кооперативов с целью осуществления постройки многоэтажного дома в Тольятти. Строительство должно было быть завершено в декабре 2015 года.

"По результатам финансово-аналитической экспертизы установлено, что поступившие денежные средства в сумме 136 миллионов рублей на счет индивидуального предпринимателя за приобретаемые паи были похищены. Потерпевшими признаны более 60 человек", — сказала Ирина Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

"Предварительное расследование окончено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавила Волк.