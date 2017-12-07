Борт "Уральских авиалиний" вернулся в Пулково из-за неполадок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Петербург — Владивосток, утром в четверг вернулся в аэропорт Пулково из-за неполадок системы индикации скорости, сообщила РИА Новости представитель авиаперевозчика.

"После выполнения взлета в наборе высоты выявлены неустойчивые показания одной из систем индикаций скорости. Командир воздушного судна выполнил необходимые процедуры и принял решение о возврате в аэропорт вылета Пулково", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что посадка прошла в штатном режиме. Для выполнения рейса U6-365 будет предоставлен резервный борт. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены все положенные услуги, согласно федеральным авиационным правилам, уточнила представитель авиаперевозчика.