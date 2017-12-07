В Пермском крае убийца четырех человек получил пожизненный срок

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Суд приговорил 29-летнего мужчину, убившего четырех человек в Пермском крае, к пожизненному заключению, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 8 ноября 2016 года нетрезвый 29-летний житель Оханского района возле дома по улице Красногвардейской в городе Чусовом во время ссоры несколько раз ударил ножом местного жителя, который от полученных ранений скончался на месте. После этого убийца нанес смертельные ножевые ранения женщине. Затем нападавший поджёг дом, где жили пострадавшие, и вместе со своим приятелем, который оказался очевидцем убийства женщины, скрылся.
Как отмечает следствие, затем мужчины пришли в дом других местных жителей, где, угрожая убийством, потребовали у хозяев отдать им деньги и имущество. При этом старший соучастник, демонстрируя реальность своих намерений, несколько раз ударил ножом хозяина дома. Похитив из дома около 2 тысяч рублей, ТВ-тюнер, DVD-плеер и пневматическую винтовку, мужчины скрылись.
В ходе расследования уголовного дела следователем допрошены потерпевшие и более 30 свидетелей, назначены и получены заключения многочисленных судебных экспертиз. Объём материалов уголовного дела составил 12 томов.