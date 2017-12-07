СК в Омске проверит случай с загоревшимся рядом с девочкой телефоном

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи СК в Омске выяснят причины воспламенения находившегося на зарядке мобильного телефона, отчего 11-летняя девочка получила легкие ожоги.

Ранее источник в правоохранительных органах Омска сообщил, что девочка 2006 года рождения спала, телефон находился на зарядке рядом с ней на столе. Она спала лицом в его сторону. Ночью из-за какой-то технической проблемы телефон воспламенился, девочка получила ожоги первой степени. Инцидент произошел в ночь на 5 декабря.

"В ходе проверки будет назначено проведение технической экспертизы для установления причин возгорания телефона и исправности зарядного устройства, а также судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда здоровью, причиненного девочке", — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что девочка получила ожоги первой степени плеча, кисти и передней стенки живота. Вся необходимая медицинская помощь ребенку оказана.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о телефоне марки Samsung и родители девочки уже написали претензию в магазин, где приобретали телефон, который еще находится на гарантии. С момента покупки не прошло и года.

О масштабных случаях возгорания телефонов Samsung по всему миру стало известно в прошлом году: проблемной тогда оказалась модель смартфона Galaxy Note 7. Samsung Electronics вынуждена была объявить о временной приостановке производства этого аппарата, продажи которого начались в Южной Корее 19 августа 2016 года. Уже в начале сентября того же года было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки.