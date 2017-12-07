Улюкаев сравнил себя с Сократом

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в последнем слове сравнил себя с Сократом и процитировал один из приписываемых философу афоризмов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но 10 лет для человека в моем возрасте — это серьезно (Улюкаеву 61 год. — Прим. ред.)", — сказал он.

Один из столпов западноевропейской философии, древнегреческий мыслитель Сократ знаменит не только своей жизнью, но и решимостью, показанной перед лицом смерти. Осужденный за богохульство и развращение юношества, он самостоятельно принял яд, как считается, в 399 году до нашей эры.