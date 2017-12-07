Отец погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей сбежал из больницы

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Получивший ожоги отец шестерых детей, пять из которых погибли при пожаре в поселке Степной Новосибирской области, сбежал из больницы в городе Искитиме, однако вскоре его задержали, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

После пожара, который произошел 3 декабря, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Отец погибших Перфильев был доставлен в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, однако 6 декабря его покинул, не уведомив о своем местонахождении", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что сотрудники полиции нашли мужчину в городе Искитиме и доставили к следователю.

"В настоящее время Перфильев задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а в дальнейшем будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела по факту гибели пятерых детей в результате пожара продолжается", — отметили в СК.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС РФ Ликвидация пожара в частном трехквартирном доме в Новосибирской области

При пожаре в частном трехквартирном доме в поселке Степной Новосибирской области ранним утром в воскресенье, 3 декабря, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их старший брат ночевал в эту ночь у бабушки. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Его с ожогами доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве основных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.

В минувшую среду СК РФ сообщил о возбуждении после пожара второго уголовного дела по статье "халатность". По версии следствия, органы соцзащиты были заблаговременно уведомлены о сложившейся ситуации в семье, где умерла мать, а отец злоупотреблял спиртным, но не обеспечили защиту прав и законных интересов детей, не выявили угрозу их жизни и здоровью.